Прямая линия с Владимиром Путиным 15 июня 2017: с участниками прямой линии провели инструктаж. В Кремле информацию СМИ о репетициях назвали абсурдом. Как задать вопрос президенту.

Прямая линия с Путиным 15 июня 2017 пройдет в 15-й раз

Президент РФ Владимир Путин проведет 15 июня 2017 прямую линию. Это будет уже 15-я по счету прямая линия главы государства. Традиционно мероприятие проходит в апреле, однако в марте стало известно о переносе.

Общение Путина с россиянами начнется в 12:00 по московскому времени и пройдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В этот же день на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Как ужшкммт стало известно, за сутки до эфира организаторы приняли около 2 млн вопросов, которые поступают по разным каналам связи. Вопросы принимаются с 4 июня вплоть до окончания программы.

С участниками прямой линии с Путиным провели инструктаж - СМИ



Гостей «Прямой линии с Владимиром Путиным» заранее проинструктировали, как вести себя во время прямого эфира. Обучение проходило в пансионате управделами президента.

В числе приглашенных на прямую линию с президентом - бывший министр финансов Алексей Кудрин, политик Ирина Хакамада, бизнес-омбудсмен Борис Титов, представитель фронта, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог" Александр Васильев, пишет РБК.

Организаторы собрали гостей мероприятия в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее», который входит в оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» управления делами президента, рассказали двое участников прямой линии.

Гостям из регионов советовали не распивать накануне эфира алкоголь, чтобы не испытывать похмелье. Инструкторы предупреждали участников и о том, чтобы те не пили много воды, так как линия может продлиться до 4–5 часов. Кроме того, советовали не надевать одежду в клетку и полоску. Гарантий, что кто-либо из участников инструктажа задаст свой вопрос, организаторы не давали, но и своих вопросов не предлагали, уточнил участник прямой линии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что с участниками эфира организаторы встречаются заранее, однако подчеркнул, что называть эти встречи репетициями «абсурдно». Его цитирует «Интерфакс».

«Это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, а информационная встреча, люди же должны знать — многие приехали из других городов, — куда приехали, как будет проходить передача, как все организовано», — пояснил представитель Кремля.

Прямая линия с Путиным 2017: как задать вопрос президенту

В этом году принимать вопросы начали с 4 июня. За сутки до начала прямой линии российскому президенту поступило уже более 1,6 млн вопросов. Их прием продолжится до окончания эфира.

В этом году задать свой вопрос можно по телефону, с помощью SMS и MMS, а также через сайт, мобильные приложения «Москва — Путину» и «OK Live», которые доступны в AppStore и GooglePlay. Обращения к прямой линии принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, большинство вопросов касаются социальной проблематики. «По-прежнему люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов. Такие обращения смотреть и читать весьма больно», — посетовал Песков.

Пресс-секретарь заверил, что вопросы внешней политики волнуют жителей России намного меньше, «я бы сказал, даже не на десятом месте».

Задать вопрос Путину на прямую линию 2017 можно по бесплатному номеру 8-800-200-40-40. Также это можно сделать на официальном сайте мероприятия - "Москва-Путину.ру" как в письменной форме, так и в виде видеообращения.

Спросить президента можно по СМС или ММС на номер 0-40-40 – с любого мобильного оператора, а для пользователей соцсетей открыли официальные страницы прямой линии - "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Владельцам смартфонов доступно специальное приложение "Москва-Путину", где также принимаются вопросы президенту.

"Прямая линия" с Путиным 2017. Прямая трансляция 15 июня. Смотреть онлайн. ВИДЕО