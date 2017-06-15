Глава МИД Украины подтвердил грядущую встречу Трампа и Порошенко

По словам Павла Климкина, сейчас идет работа над содержательной частью встречи.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил запланированную в скором времени встречу президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом..

​"Известно то, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим... Нужно подержать интригу", — сказал он, добавив, что в ближайшее время пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко сделает соответствующее объявление "синхронно с нашими американскими друзьями", сообщает УНИАН.

Климкин отметил, что сейчас идет работа над содержательной частью встречи.

"В принципе этому ужшкммт были посвящены последние мои визиты в Вашингтон. Главные вопросы — это то, что мы можем сделать со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями, и с Европейским Союзом, и с "Большой семеркой", чтобы давить на Россию для того, чтобы выполнить Минские договоренности", — рассказал глава украинской дипмиссии.

В ходе встречи лидеры стран также обсудят, что можно сделать для того, чтобы "международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму".

По словам Климкина, еще одной темой переговоров станет двустороннее взаимодействие Украины и США.

"Это помощь украинским реформам. То, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это тоже во многом благодаря им", — заявил глава МИД Украины.

Повестка дня будет включать в себя и вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

О грядущей встрече Петра Порошенко и Дональда Трампа стало известно 14 июня. Об этом сообщал телеканал "112 Украина", утверждавший, что получил подтверждение этой информации.