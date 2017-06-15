Путин: Евросоюз и США поддержали государственный переворот на Украине (ВИДЕО)

Такое мнение российский лидер выразил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Российский президент Владимир Путин выразил мнение о том, что Евросоюз и США поддержали силовой захват власти на Украине. Своими мыслями он поделился в фильме американского кинорежиссера Оливера Стоуна, третья часть которого вышла на телеканале Showtime.

По информации ТАСС, отвечая на вопрос об украинском перевороте, события которого начались после решения Виктора Януковича дополнительно изучить договор об ассоциации с Евросоюзом, Путин заявил, что "именно с этого все началось".

"Наши ужшкммт партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот", - сказал президент России, отметив, что ЦРУ уделяло самое пристальное внимание событиям на Украине.

"Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того, как Янукович заявил, что он должен перенести подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сразу начались массовые беспорядки", - отметил он.

Владимир Путин считает, что главным побудительным мотивом для смены власти на Украине стала коррупция.

"После обретения Украиной независимости какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось. Люди устали от этого произвола, от совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного и незаконного обогащения других. Люди думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от этого унизительного положения", — сказал российский лидер.