Курс доллара на сегодня, 15 июня 2017: эксперты советуют покупать доллары

Курс валют на сегодня, 15 июня 2017: ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 июня 2017 повышен на 12 копеек - до 57,03 руб. Курс евро на сегодня вырос на 18 коп. — до 63,95 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг выросла по сравнению с предыдущим показателем на 14,52 копейки и составила 60,1433 рубля.

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По словам руководителя департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задоя, курс рубля и российский финансовый рынок ужшкммт реагирует на заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона об ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном, а также о ситуации вокруг расширения санкций против России за "вмешательство" в выборы президента США.

"Ухудшение отношений с западом грозит оттоком капитала из России. Так, уже сейчас при первых негативных весточках из-за океана мы видим, что российский фондовый рынок упал до новых годовых минимумов, снижается и рубль. Исследовательский холдинг Ромир, ссылаясь на данные о покупательской активности россиян, заявил, что в мае доля расходов на еду составила 69% от общей суммы расходов российского населения. Таким образом, получается, что 2/3 населения живут в условиях бюджета выживания, когда деньги тратятся только на самое необходимое, и действует режим строжайшей экономии. Только у 1/3 россиян есть возможность тратить деньги на образование, развлечение, здравоохранение и т.д.", - сказал эксперт.

Говоря о ситуации с российской национальной валютой, эксперт заявил о необходимости покупки доллара против рубля.

"Мы по-прежнему настаиваем на покупках доллара против рубля. Мы считаем, что текущие дипломатические риски и риски, связанные с санкциями, могут подтолкнуть курс доллара выше отметки 57 рублей. Мы ранее уже многократно говорили о том, что покупки в районе 56 - 57 рублей хорошо подходят для среднесрочной перспективы. Целями мы называли 62 - 63 рубля. Эти рекомендации сохраняются", - подчеркнул он.