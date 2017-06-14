Пожар в Лондоне сегодня 14 июня 2017 унес жизни 6 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в Лондоне, последние новости: жильцы злополучного небоскреба давно жаловались на плохое состояние электропроводки.

Пожар в Лондоне: погибли шесть человек

Согласно официальному заявлению Скотленд-Ярда, в результате пожара в жилом доме "Гренфелл тауэр" в Лондоне погибли как минимум шесть человек..

Публикация от The Guardian (@guardian) Июн 14 2017 в 3:09 PDT

"На данный момент мы можем подтвердить гибель шести человек в результате пожара в районе Северный Кенсингтон сегодня, 14 июня, ранним утром. Пока еще довольно ранний этап и мы ожидаем, что их количество (жертв - прим. ред.) может вырасти",- цитирует ТАСС источник в полиции.

Публикация от Edyta Fillary (@edytafillary) Июн 14 2017 в 4:01 PDT

В свою очередь, представители скорой помощи столицы Великобритании заявили, что после пожара в больницы были доставлены 64 человека. О характере полученных ими повреждений ничего не сообщается.

Пожар в Лондоне 14 июня 2017 ВИДЕО

Жильцы сгоревшего дома в Лондоне давно жаловались на проводку

Guardian отмечает, что в здании проводились реновационные работы, стоимость которых составила несколько миллионов фунтов. При этом жильцы небоскреба с 2012 года жаловались на то, что срок годности противопожарного оборудования в доме истек. К тому же в доме то и дело происходили перебои с электроснабжением из-за плохого состояния электропроводки. Также отмечается, что высотное здание было оборудовано единственным пожарным выходом.