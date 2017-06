В Лондоне горит многоэтажка: пожар в Лондоне охватил 27-этажное здание, десятки пострадавших

В Лондоне не менее 30 человек пострадали в результате пожара, охватившего жилой многоэтажный дом. Все они были госпитализированы. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

"Мы можем подтвердить, что мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц", — сказано в заявлении службы, скорой помощи британской столицы.

На месте пожара находится 20 бригад неотложки.

​Пламя охватило жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. На место ужшкммт происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.

Entire Grenfell tower on fire. And very interesting blog forewarning it: https://t.co/kXJcz49ew5 … pic.twitter.com/yXgIjZz93N

Эвакуация жильцов продолжалась долгое время. Некоторые люди оказались заблокированными в здании.

Colossal fire in Grenfell Tower. Huge London fire brigade presence and professionalism. pic.twitter.com/zFR49Ou85F

Во время эвакуации пропала 13-летняя девочка. Родители ребенка обратились к очевидцам с просьбой сообщить, если она найдется. Также очевидцы выкладывают шокирующие фото- и видеоматериалы, на которых видно, как огромный дом горит, словно факел.

В Лондоне горит многоэтажка: пожар охватил 27-этажный жилой дом. ВИДЕО

They've managed to put some of it out now. #GrenFellTower #GrenfellTowerFire #london #fire #kensington pic.twitter.com/ePLJgTPVJ8