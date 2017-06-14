Time рассказал о "тайном пристанище семьи Путина" во Франции

По данным издания, покупателем недвижимости в Биаррице является предполагаемый зять Путина бизнесмен Кирилл Шамалов. Здесь же якобы неоднократно видели и Людмилу Путину.

Журналист американского журнала Time Саймон Шустер рассказал о "тайном пристанище Путина" во Франции. По его словам, в начале 2016 года к риэлтору французского города Биарриц Лорен Вебер начали поступать обращения от журналистов, интересовавшихся сделкой, которую она вела в 2012 году.

"Покупатель и продавец были богатыми россиянами, это были хорошо одетые люди, говорившие негромко, - не из тех вульгарных господ, которые любят швартовать свои яхты неподалеку в Сан-Себастьяне. Эти двое ужшкммт мужчин не прислали своих поверенных, а приехали, чтобы заниматься сделкой лично, и Вебер сделала вывод, что им было нечего скрывать. Поэтому ее удивили вопросы журналистов: знала ли она и может ли она подтвердить, что этот объект недвижимости как-то связан с российским президентом Путиным?" - приводит текст статьи "Инопресса".

Шустер отмечает, что сейчас у Владимира Путина нет необходимости владеть чем-то напрямую, однако оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники "встревожены тем, как эти привилегии переходят к следующему поколению кремлевской элиты, возобновляя систему, где успех зарезервирован для людей с хорошими связями".

Автор статьи отмечает, что еще в начале 2000-х годов Россия назначила в Биаррице своего почетного консула. По словам самого дипломата Александра де Миллера де Ла Серда, потомка русских дворян, "окружение Путина испытывает любовь к этому месту".

На фото: так выглядит город Биарриц

"Согласно документам о недвижимости, полученным Time в Биаррице, покупателем этого объекта был Шамалов-младший, предполагаемый зять Путина; продавцом был нефтяной трейдер Геннадий Тимченко, еще один из старых друзей Путина. Вебер подтвердила, что документы содержат точную информацию", - сказано в материале.

По утверждению Шустера, заместитель мэра Биаррица Жоселин Кастеньед отметил, что приобретенный Шамаловым в 2012 году объект недвижимости - это один из как минимум двух домов в округе, к которым имеет отношение семья российского лидера.

"Люди видят их на рынке, и как они ходят на прогулки. Но мы не подходим, не делаем с ними селфи. Нам все равно, кто они такие", - сказала она.

"В соседнем городке Англе сейчас реконструируется второй объект недвижимости, связанный с этой семьей. В местном земельном реестре собственником виллы в стиле ар-деко числится Артур Очеретный, петербургский бизнесмен, за которого, по слухам, вышла замуж мать [дочерей Путина] Марии и Катерины, Людмила, вскоре после того, как в 2013 году развелась с президентом. (Никто из них не откликнулся на просьбы Time о комментариях.)", - утверждает автор публикации.

"Ла Серда рассказал, что бывшая жена Путина почти каждый год приезжала в Биарриц "принимать водные процедуры" как до развода, так и после", - пишет Шустер, отмечая, что иногда она сама водит машину, взятую напрокат, или покупает текстиль в любимом бутике.

"Она останавливается либо в Miramar - одном из самых роскошных отелей в городе - "либо в доме, который принадлежит нашему общему другу из петербургского окружения Путина", - сказано в статье.

Автор материала подчеркивает, что все эти поездки и владение недвижимостью не противоречат ни российскому, ни французскому законодательству.