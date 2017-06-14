Программа реновации в Москве 2017: Госдума приняла закон о реновации, а мэрия обнародовала первый промо-ролик (ВИДЕО)

14 июня 2017 Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о сносе пятиэтажек (реновации) в Москве. Как передает «Газета.Ru», «за» отдали голоса 399 депутатов, двое проголосовали «против», один воздержался.

Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что «федеральный закон принят». Госдума России приняла законопроект во втором чтении 9 июня. Часть противников реновации отказались пустить на парламентские слушания, которые также проходили в здании Думы.

После второго обсуждения депутаты внесли в документ около ста поправок, серьезно расширив возможности для ужшкммт собственников жилья. Люди, попавшие в программу, смогут выбирать либо равнозначную, либо равноценную квартиру, или получить соответствующую денежную компенсацию. Особые условия предусмотрены для очередников и ипотечников, отмечает ТВ-Центр.

"Впервые за историю Госдумы в зале пленарных заседании мы вместе с жителями Москвы обсуждали проблему принятия этого законопроекта. Причем звучали самые разные точки зрения. Мы считаем, что при принятии закона во втором и третьем чтении удалось учесть большинство поправок, которые были внесены гражданами, нашими депутатами", - говорит депутат КПРФ Юрий Афонин.

Тем временем комплекс градостроительной политики и строительства Москвы на своей странице "ВКонтакте" представил первый промо-ролик, посвящённый программе реновации жилья в столице.

По сюжету молодая семья из пяти человек переезжает на новое место проживания. Закадровый голос перечисляет достоинства района и самой квартиры: яркий архитектурный дизайн, большой двор с детскими площадками, подземный паркинг, просторный холл, системы видеонаблюдения в подъезде, раздельный санузел, кухня с электрической плитой.

«Всё самое ценное и по-настоящему важное навсегда остаётся с нами. Отказываясь от старого, мы не теряем своё прошлое, а лишь делаем шаг вперёд, делаем шаг в будущее», — говорит голос за кадром.