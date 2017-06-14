Американец из города Скотдейл штата Аризона внезапно обнаружил у себя в гараже картину идеолога абстрактного экспрессионизма.

В Скотсдейле (штат Аризона США) пенсионер выставил на торги утерянную картину американского художника Джексона Поллока, которую нашел в гараже, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на CNN.

Мужчина разбирал гараж перед переездом в дом престарелых и нашел несколько картин. Выяснилось, что одно из полотен — безымянная картина, написанная гуашью, принадлежит кисти Поллока. Ранее работой владела сводная сестра пенсионера, нью-йоркская светская львица Дженнифер Гордон Косгрифф.

Картина была создана Поллоком между 1945 и 1949 годами. Ее выставят на аукцион до 20 июня. Стартовая ужшкммт цена составит $5 млн, однако ожидается, что стоимость полотна может составить до $15 млн.

Перед продажей картину отреставрируют — она долгое время висела в доме, где много курили и сильно повреждена.