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Пенсионер нашел в гараже картину за $15 млн

Опубликовано 14.06.17 11:58 Пенсионер нашел в гараже картину за $15 млн

Американец из города Скотдейл штата Аризона внезапно обнаружил у себя в гараже картину идеолога абстрактного экспрессионизма.

В Скотсдейле (штат Аризона США) пенсионер выставил на торги утерянную картину американского художника Джексона Поллока, которую нашел в гараже, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на CNN.

Мужчина разбирал гараж перед переездом в дом престарелых и нашел несколько картин. Выяснилось, что одно из полотен — безымянная картина, написанная гуашью, принадлежит кисти Поллока. Ранее работой владела сводная сестра пенсионера, нью-йоркская светская львица Дженнифер Гордон Косгрифф.

Картина была создана Поллоком между 1945 и 1949 годами. Ее выставят на аукцион до 20 июня. Стартовая ужшкммт цена составит $5 млн, однако ожидается, что стоимость полотна может составить до $15 млн.

Перед продажей картину отреставрируют — она долгое время висела в доме, где много курили и сильно повреждена.
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