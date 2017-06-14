Какой сегодня праздник: 14 июня 2017 года отмечается народный праздник Устинов день

Сегодня, 14 июня, также отмечается Международный день блогера.

Какой праздник сегодня, 14 июня 2017: Международный день блогера

14 июня отмечается молодой и пока еще неофициальный праздник - Международный день блогера. Впервые объединиться и пообщаться между собой и с любым желающим на свободные темы блогеры решили в 2004 году. Это предложение было поддержано активистами из 40 стран мира, так и был учрежден этот праздник, как символ единства и дружеских отношений между ужшкммт интернет-блогерами разных стран.

Какой народный праздник сегодня, 14.06.2017: Устинов день

Устинов день на Руси встречали с самого утра. Люди подмечали, как восходит солнце: ясный восход в красных тонах сулил богатый урожай ржи, а если с утра шел дождь, то это предвещало богатый урожай конопли и льна.

В этого дня начиналось настоящее лето, поэтому Устина считали пограничным - словно изгородь, отделяющую два времени года. Примечательно, что 14 июня не принято строить заборы. Считалось, что этим можно накликать беду и приманить пожары. Зато для того, чтобы избавиться от надоедливого ухажера или сделать так, чтобы отстали недобрые люди, в этот день сооружали символический забор – срывали ивовый прут, который втыкали в землю между двумя следами – своим и человека, с которым хотели попрощаться.