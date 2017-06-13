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Немецкий физик нашел способ расшифровки посланий инопланетян

Опубликовано 13.06.17 14:45 Немецкий физик нашел способ расшифровки посланий инопланетян

Специалист из Института Макса Планка Рене Хеллер назвал способ, который поможет расшифровать послания внеземных цивилизаций.

Физик Рене Хеллер из Института Макса Планка по исследования Солнечной системы нашел способ расшифровки посланий инопланетных цивилизаций. Он предложил использовать социальные сети. По его мнению, публичное размещение данных, полученных от инопланетян, позволит понять их в рекордно короткое время, передает РИА ФАН.

К таким выводам ученый пришел в ходе необычного эксперимента. Он зашифровал сообщение в виде последовательности около двух миллионов нулей и единиц, выложил ужшкммт в сеть и предложил желающим ответить на шесть вопросов, правильные ответы на которые означали бы понимание зашифрованного послания.

Ученый получил около 300 ответов, 66 из которых были правильными. Половина ответов была получена индивидуально, остальная часть — в ходе активного обсуждения, в том числе социальных сетях.

Ранее Рене Хеллер рассчитал количество времени, необходимое для достижения человеком десяти ближайших к Солнцу звезд. По мнению немецкого физика, это произойдет в ближайшие 100 лет.
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