 
TOP 10

1 Москвичка уверяет, что встретила живого Дениса Вороненкова в Израиле

2 Путин рассказал Стоуну о внуках, дочерях и спорах с зятьями (ВИДЕО)

3 Навального арестовали на 30 суток после митинга в Москве

4 Эксперты: в конце недели рубль ждет позитивное событие

5 Путин показал школьникам свой кабинет в Кремле (ВИДЕО)

6 Названы самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes

7 В небе над Китаем сняли на ВИДЕО мистический "летающий город"

8 В НАСА рассказали о будущем Земли: планету зальет дождями

9 Павел Дуров рассказал о попытке подкупа его сотрудников в США и давлении ФБР

10 Во Франции мотоцикл несколько километров ехал без водителя (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Названы самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes

Опубликовано 13.06.17 10:36 Названы самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes

Авторитетный журнал назвал имена знаменитостей, заработавших больше всего за отчетный период.

Эксперты журнала Forbes подготовили традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых звезд. В 2017 году список возглавил американский рэпер Шон Комбс (Дидди), заработавший за отчетный период $130 млн.

Примерно $70 млн из этой суммы ему принесли продажи коллекций одежды, а все остальное он заработал благодаря рекламе водки британской компании Diageo и недавнему гастрольному туру.

Вторую строчку в этом году заняла американская певица Бейонсе с доходом $105 млн. Прошлогодний ужшкммт альбом звезды Lemonade и последовавшее за его выходом мировое турне позволили ей добиться второго по величине результата за всю ее карьеру.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes  британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг с годовым доходом $95 млн.

Четвертое место оставил за собой канадский исполнитель Дрейк, завоевавший музыкальную премию Billboard в 13 номинациях ($94 млн). На пятой строчке разместился португальский футболист и форвард "Реала" Криштиану Роналду ($93 млн).

Шестую строчку занял канадский певец The Weeknd (Абель Тесфайе, $92 млн), на седьмой оказался радиоведущий Говард Штерн ($90 млн), на восьмой - британская поп-группа Coldplay ($88 млн), девятое место осталось за писателем Джеймсом Паттерсоном ($87 млн), а на десятом месте расположился баскетболист Леброн Джеймс ($86 млн).

Как писал TopNews, годом ранее первое место в рейтинге занимала певица Тэйлор Свифт, заработавшая $170 млн. В текущем году ее доходы составили $44 млн.
Другие материалы по этой теме

Forbes назвал богатейших наследников России

"Теперь ясно, кто есть кто в этой жизни: в Forbes рассказали о самолете и яхте Усманова (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга