Названы самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes

Авторитетный журнал назвал имена знаменитостей, заработавших больше всего за отчетный период.

Эксперты журнала Forbes подготовили традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых звезд. В 2017 году список возглавил американский рэпер Шон Комбс (Дидди), заработавший за отчетный период $130 млн.

Примерно $70 млн из этой суммы ему принесли продажи коллекций одежды, а все остальное он заработал благодаря рекламе водки британской компании Diageo и недавнему гастрольному туру.

Вторую строчку в этом году заняла американская певица Бейонсе с доходом $105 млн. Прошлогодний ужшкммт альбом звезды Lemonade и последовавшее за его выходом мировое турне позволили ей добиться второго по величине результата за всю ее карьеру.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг с годовым доходом $95 млн.

Четвертое место оставил за собой канадский исполнитель Дрейк, завоевавший музыкальную премию Billboard в 13 номинациях ($94 млн). На пятой строчке разместился португальский футболист и форвард "Реала" Криштиану Роналду ($93 млн).

Шестую строчку занял канадский певец The Weeknd (Абель Тесфайе, $92 млн), на седьмой оказался радиоведущий Говард Штерн ($90 млн), на восьмой - британская поп-группа Coldplay ($88 млн), девятое место осталось за писателем Джеймсом Паттерсоном ($87 млн), а на десятом месте расположился баскетболист Леброн Джеймс ($86 млн).

Как писал TopNews, годом ранее первое место в рейтинге занимала певица Тэйлор Свифт, заработавшая $170 млн. В текущем году ее доходы составили $44 млн.