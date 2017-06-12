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Невиновный американец отсидел в тюрьме 17 лет из-за своего двойника (ФОТО)

Опубликовано 12.06.17 13:26 Невиновный американец отсидел в тюрьме 17 лет из-за своего двойника (ФОТО)

Житель Канзас-Сити, штат Миссури, отсидевший в тюрьме за ограбление 17 лет, вышел на свободу.

В США на свободу вышел житель Канзас-Сити, который отсидел в тюрьме 17 лет за преступление, которое он не совершал, сообщает "Звезда" со ссылкой на издание The Kansas City Star.

Ричарда Джонса в 1999 году обвинили в ограблении с отягчающими обстоятельствами и приговорили к 19 годам тюрьмы. Обвинение было построено только на показаниях, которые дали очевидцы.

Заключенный себя виновным не признавал и обратился за помощью к правозащитникам. Те выяснили, что рядом с местом преступления жил некий Рики, внешне ужшкммт очень похожий на Джонса.

В ходе нового судебного слушания свидетели, сравнив снимки Рики и Джонса, заявили, что теперь виновность Джонса вызывает сомнения. В связи с новыми показаниями суд признал приговор мужчине необоснованным, и его выпустили на свободу.
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