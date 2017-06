Невиновный американец отсидел в тюрьме 17 лет из-за своего двойника (ФОТО) Житель Канзас-Сити, штат Миссури, отсидевший в тюрьме за ограбление 17 лет, вышел на свободу. В США на свободу вышел житель Канзас-Сити, который отсидел в тюрьме 17 лет за преступление, которое он не совершал, сообщает "Звезда" со ссылкой на издание The Kansas City Star. Kansas City man finds his doppelganger, freeing him from prison https://t.co/3XB4xIypGt — The Kansas City Star (@KCStar) 9 июня 2017 г. Ричарда Джонса в 1999 году обвинили в ограблении с отягчающими обстоятельствами и приговорили к 19 годам тюрьмы. Обвинение было построено только на показаниях, которые дали очевидцы. Заключенный себя виновным не признавал и обратился за помощью к правозащитникам. Те выяснили, что рядом с местом преступления жил некий Рики, внешне ужшкммт очень похожий на Джонса. В ходе нового судебного слушания свидетели, сравнив снимки Рики и Джонса, заявили, что теперь виновность Джонса вызывает сомнения. В связи с новыми показаниями суд признал приговор мужчине необоснованным, и его выпустили на свободу. Твитнуть Другие материалы по этой теме В лесах Амазонки нашли двойник Стоунхенджа (ФОТО, ВИДЕО) В Японии осужденный 20 лет назад россиянин признан невиновным Новости наших партнеров