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СМИ узнали содержание предсмертной записки "кратовского стрелка"

Опубликовано 12.06.17 13:04 СМИ узнали содержание предсмертной записки "кратовского стрелка"

Выяснилось, что бойня выросла из бытовой ссоры - "кратовский стрелок" семь лет конфликтовал с соседями.

На месте спецоперации по ликвидации "кратовского стрелка" найдена предсмертная записка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он не раскрыл ее дословный текст, отметил лишь, что ее автор, Игорь Зенков, жалуется в ней, что устал от жизни.

По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен, заявил он.

Дома у Зенкова хранился целый арсенал нелегального оружия ужшкммт и боеприпасов. Часть он привез из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. В следствии отмечают, что "кратовский стрелок" Игорь Зенков неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях.

Как писал Topnews, 10 июня днем житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков открыл огонь по прохожим - стал стрелять в соседа, поджег свой сарай, открыл огонь по незнакомым мужчине и женщине, которые проходили мимо и попытались помочь потушить пожар. От полученных ранений женщина скончалась в больнице. Позже Зенков застрелил еще двух соседей и был ликвидирован в ходе спецоперации.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: "незаконный оборот оружия", "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Кратовская трагедия выросла из обычной бытовой склоки. Игорю Зенкову не понравилось, что его сосед устроил в своём дворе автосервис. Сделал замечание. Когда аргументов в споре не хватило, взялся за оружие, отмечают "Вести".

Застрелив соседа, он открыл беспорядочную стрельбу по прохожим. На шум прибегали люди с соседних улиц, которые думали, что взрываются баллоны с бытовым газом. Они спешили на пожар, а он открывал по ним огонь.

Дом загорелся от взрывов боеприпасов. Следователи полагают, что внутри в это время находилась парализованная мать Зенкова, которая не передвигалась самостоятельно, поэтому могла стать пятой жертвой этой трагедии.
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