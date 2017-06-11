«Кратовский стрелок» ликвидирован в ходе спецоперации (ФОТО)

Бывший сотрудник МЧС, устроивший стрельбу в подмосковном Кратове и застреливший четырех человек, убит.

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном Кратово, ликвидирован в ходе спецоперации, которая завершилась в ночь на 11 июня. Поимка опасного преступника, застрелившего 4 человек, осуществлялась совместными силами сотрудников МВД и Росгвардии с применением военной спецтехники.

«Совместная операция МВД и Росгвардии завершена. Стрелявший ликвидирован», — заявила представител МВД России Ирина Волк.

Известно, что при задержании "кратовский стрелок", как окрестили убийцу СМИ, оказал активное сопротивление.

По информации "Интерфакса" для операции по задержанию в поселок Кратово прибыли три бронированных автомобиля "Тигр", а также транспорт спецназа.

По сообщению СМИ, что в ходе ужшкммт спецоперации были ранены четыре сотрудника Росгвардии. На место происшествия прибыл лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В спецоперации участвовало порядка 200 бойцов Росгвардии и сотрудников МВД.

Как позже расскзал глава МВД Владимир Колокольцев, личному составу полиции и Росгвардии пришлось работать в «сложных условиях». По словам министра житель Кратово, после того как был блокирован правоохранителями, отстреливался и бросал гранаты на протяжении нескольких часов. За это время произошло 14 взрывов. По словам Колокольцева, выяснением мотивов злоумышленника теперь займется следствие.

Как выяснили журналисты "КП", «кратовского стрелка» знали многие соседи. Игорь Зенков, 50 лет, коренной местный житель, ранее служил в Афганистане, прошел Чечню.

После армии Зенков какое-то время работал в системе МЧС, но был уволен по инвалидности. Жил вместе с мамой, но женщина несколько месяцев назад скончалась.

Источник "Интерфакса" рассказал, что Зенков страдал психическим расстройством и ранее наблюдался у психиатров.

"Во время обострений он становился буйным и остро нуждался в психиатрическом лечении и наблюдался у врачей. Употреблять алкоголь ему было запрещено. Но запрета он не придерживался", - уточнил собеседник агентства.

Ранее об этом рассказывали и соседи преступника, по их словам мужчина проходил лечение в психиатрической клинике. При этом местные жители говорили, что в конфликты ни с кем стрелок не вступал и был крайне замкнутым человеком.

Соседи стрелка также рассказали журналистам, что тот на протяжении всей весны пилил деревья в округе, чтобы было "удобнее стрелять".

По некоторым данным у Зенкова якобы был давний конфликт с соседом, который держал на своем участке автосервис. Ветерану-афганцу не нравилось, что у дома постоянно чужие машины, и что строение сервиса якобы затеняет его огород.

Владелец автосервиса и стал первой жертвой "крастовского стрелка". После чего Зенков открыл стрельбу и по другим соседям.

Между тем, в Сети появилось фото преступника, ликвидированного в ходе задержания.

Фото: телерадиокомпания "Петербург"

Напомним, вечером в субботу, 10 июня, местный житель, забаррикадировавшийся в собственном доме, открыл стрельбу по прохожим. Когда к месту стянулись правоохранители, он начал бросать гранаты. В результате действий преступника погибли четыре человека, трое человек получили ранения и были госпитализированы в больницу.

От переговоров с кем-либо стрелок отказывался. Когда сотрудники полиции и Росгвардии оцепили дом преступника, он устроил в здании пожар, а затем каким-то образом смог проскочить через оцепление и скрыться. Обнаружили его спустя несколько часов.