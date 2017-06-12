Мероприятия в Москве 12 июня 2017: в День России в Москве пройдут тысячи мероприятий

День России 12 июня 2017 в Москве: программа мероприятий на 12 июня 2017 года в Москве приведена в обзоре TopNews.

День России 12 июня 2017 в Москве

В честь празднования государственного праздника Дня России 12 июня 2017 в Москве пройдут тысячи мероприятий. Развлечься можно будет на ВДНХ, в парке Горького и на Поклонной горе. В столице будут работать ярмарки и фестиваля, а в парках пройдут различные соревнования и мастер-классы.

В десяти парках пройдут бесплатные кинопоказы, а в сад "Эрмитажа" ко Дню России привезут гигантский самовар. Гости Таганского парка смогут принять участие в создании гигантского триколора, а на Фонтанной площади пройдут концерты ужшкммт и диджей-сеты.

День России 2017 в Москве: программа мероприятий

В Парке Победы на Поклонной горе пройдет гала-концерт фестиваля "Щит и лира". Центральным событием станет концерт на Красной площади с участием звезд российской эстрады.

В парке "Сокольники" пройдут 4 масштабных мероприятия: в 12:00 начнется "Большая тренировка" телевизионного канала "Матч ТВ", после тренировки и до 21:00 состоится концерт "Наши в городе". На Фонтанной площади: там с 13:00 до 21:00 пройдет еще один концерт, а с 11 до 20 часов на эстраде "Ротонда" будет проходить III Московский фестиваль современной литературы.

В парке "Красная Пресня" можно будет научиться грамотно запускать воздушных змеев и конструировать самолеты. С 14 часов пройдет выступление "Русского радио". На Пушкинской площади фестивальный городок "Многонациональная Россия" заработает на площади с 12 часов. В 14:00 начнется большой концерт с участием национальных коллективов и артистов.

С полудня и до 20 часов на участке от Пушкинской площади до Манежной, а также на Охотном ряду минует крупномасштабный праздник "День истории России". В Театральном проезде можно будет посмотреть на особую конную программу.

Также на День России 2017 в Москве состоится фестиваль "Многонациональная Россия". Музыкальный фестиваль "Россия" будет проходить в заповеднике "Коломенское" с 12:00 до 22:00:

В Перовском парке 12 июня с 11:00 до 13:00 пройдет спортивный праздник.

День России 2017: салют 12 июня

Салют на День России 12 июня 2017 начнется в 22:00 мск. Центральной площадкой для фейерверка станет Красная площадь. Торжественные мероприятия здесь начнутся в 17:00 большим гала-концертом, однако чтобы туда попасть, потребуются специальные пригласительные. Однако салют будет виден практически из любой точки города - залпы запустят у Большого Москворецкого моста.

Салют 12 июня 2017 в Москве: площадки