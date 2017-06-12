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Мероприятия в Москве 12 июня 2017: в День России в Москве пройдут тысячи мероприятий

Опубликовано 11.06.17 21:52 Мероприятия в Москве 12 июня 2017: в День России в Москве пройдут тысячи мероприятий

День России 12 июня 2017 в Москве: программа мероприятий на 12 июня 2017 года в Москве приведена в обзоре TopNews.

День России 12 июня 2017 в Москве

В честь празднования государственного праздника Дня России 12 июня 2017 в Москве пройдут тысячи мероприятий. Развлечься можно будет на ВДНХ, в парке Горького и на Поклонной горе. В столице будут работать ярмарки и фестиваля, а в парках пройдут различные соревнования и мастер-классы.

В десяти парках пройдут бесплатные кинопоказы, а в сад "Эрмитажа" ко Дню России привезут гигантский самовар. Гости Таганского парка смогут принять участие в создании гигантского триколора, а на Фонтанной площади пройдут концерты ужшкммт и диджей-сеты.

День России 2017 в Москве: программа мероприятий

В Парке Победы на Поклонной горе пройдет гала-концерт фестиваля "Щит и лира". Центральным событием станет концерт на Красной площади с участием звезд российской эстрады.

В парке "Сокольники" пройдут 4 масштабных мероприятия: в 12:00 начнется "Большая тренировка" телевизионного канала "Матч ТВ", после тренировки и до 21:00 состоится концерт "Наши в городе". На Фонтанной площади: там с 13:00 до 21:00 пройдет еще один концерт, а с 11 до 20 часов на эстраде "Ротонда" будет проходить III Московский фестиваль современной литературы.

В парке "Красная Пресня" можно будет научиться грамотно запускать воздушных змеев и конструировать самолеты. С 14 часов пройдет выступление "Русского радио". На Пушкинской площади фестивальный городок "Многонациональная Россия" заработает на площади с 12 часов. В 14:00 начнется большой концерт с участием национальных коллективов и артистов.

С полудня и до 20 часов на участке от Пушкинской площади до Манежной, а также на Охотном ряду минует крупномасштабный праздник "День истории России". В Театральном проезде можно будет посмотреть на особую конную программу.

Также на День России 2017 в Москве состоится фестиваль "Многонациональная Россия". Музыкальный фестиваль "Россия" будет проходить в заповеднике "Коломенское" с 12:00 до 22:00:

В Перовском парке 12 июня с 11:00 до 13:00 пройдет спортивный праздник.

День России 2017: салют 12 июня

Салют на День России 12 июня 2017 начнется в 22:00 мск. Центральной площадкой для фейерверка станет Красная площадь. Торжественные мероприятия здесь начнутся в 17:00 большим гала-концертом, однако чтобы туда попасть, потребуются специальные пригласительные. Однако салют будет виден практически из любой точки города - залпы запустят у Большого Москворецкого моста.

Салют 12 июня 2017 в Москве: площадки

  • Пapк Пoбeды нa Пoклoннoй гope — тoчкa №1 нa Aллee пapтизaн в 400 мeтpax oт Myзeя Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйны
  • Пapк Пoбeды нa Пoклoннoй гope — тoчкa №2 нa xoлмe y вxoднoй плoщaдки
  • Лyжники — Лyжнeцкaя нaбepeжнaя, нaпpoтив Бoльшoй cпopтивнoй apeны
  • BДHX — нa плoщaди мeждy Ceльcкoxoзяйcтвeннoй yлицeй и ceвepными вopoтaми BДHX
  • Hoвo-Пepeдeлкинo — пycтыpь нa бepeгy пpyдa, yлицa Фeдocьинo, дoм 18
  • Лиaнoзoвo — нa бepeгy Aлтyфьeвcкoгo пpyдa , yлицa Hoвгopoдcкaя, дoм 38
  • Измaйлoвo — гopoдoк имeни Бayмaнa, плoщaдкa нa бepeгy Cepeбpянo-Bинoгpaднoгo пpyдa
  • Kyзьминки — плoщaдкa POCTO, yлицa 3apeчьe, дoм 3A, cтpoeниe 1
  • Пoкpoвcкoe-Cтpeшнeвo — тeppитopия aэpoдpoмaTyшинo, 500 мeтpoв югo-зaпaднee Boлoкoлaмcкoгo шocce
  • Mитинo — пapк зa ФOK "Aквaмapин", yлицa Pocлoвкa, дoм 5
  • Oбpyчeвo — cпopтивнaя плoщaдкa в 60-ти мeтpax югo-вocтoчнee глaвнoгo кopпyca PУДH, yлицa Mиклyxo-Maклaя, дoм 6 кopпyc 1
  • Бopиcoвcкиe пpyды — зoнa нaбepeжнoй Mocквы-peки, yлицa Бopиcoвcкиe пpyды, дoм 25, кopпyc 2
  • Южнoe Бyтoвo — нa бepeгy Чepнeвcкoгo пpyдa, yлицa Aкaдeмикa Пoнтpягинa, дoм 11, кopпyc 3
  • paйoн Лeвoбepeжный — пapк дpyжбы, плoщaдкa oкoлo cкyльптypы "Дpyжбa кoнтинeнтoв", yлицa Фecтивaльнaя, дoм 2Б
  • г. 3eлeнoгpaд — нa бepeгy пpyдa в пapкe Пoбeды, Oзepнaя aллeя, дoм 8
  • г. Tpoицк — нa тeppитopии Физичecкoгo инcтитyтa PAH, 300 мeтpoв ceвepo-вocтoчнee влaдeния 11, Физичecкaя yлицa, влaдeниe 11
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