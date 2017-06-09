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Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: правительство отложило индексацию до 2020 года

Опубликовано 09.06.17 13:02 Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: правительство отложило индексацию до 2020 года

Индексация пенсий работающим пенсионерам в России, свежие новости: такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Повышение пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: правительство отложило этот вопрос до 2020 года

По словам министра финансов России, правительство нашей страны сможет вернуться к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам только к 2020 году. Как писал TopNews, для этой категории граждан пенсии не индексируются с прошлого года.

Силуанов добавил, что отмена индексации стала антикризисной мерой, которую предприняли ужшкммт для оптимизации расходов. При этом она помогла сосредоточиться на поддержке пенсионеров, у которых нет дргих доходов, кроме выплат от государства.

Силуанов подчеркнул, что нынешний бюджет является "сложным", но с 2020 года, как ожидается, появятся новые возможности увеличивать расходы.

Lenta.ru отмечает, что опубликованное накануне экспертное заключение Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года содержит вывод о том, что пенсионное обеспечение россиян к 2020 году снизится. По базовому сценарию прогноза, страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1% за 2015-2016 годы вырастут на 1,4% в 2017-м и снизятся на 0,2% за 2018-2020 годы.

Соотношение средней страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в России в 2017-2020 годах продолжит сокращаться и достигнет 159% против 181% в 2012 году.
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