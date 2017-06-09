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США раскрыли причины смерти Чуркина его родным

Опубликовано 09.06.17 12:38 США раскрыли причины смерти Чуркина его родным

Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вдова постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина получила от США полный пакет документов с заключением о причинах его смерти, пишет «Газета.Ru».

«Что касается Чуркина, он умер, была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья», — заявила она.

Ранее Захарова ужшкммт заявила, что скоропостижная смерть Виталия Чуркина «наступила по естественным причинам», а также призвала СМИ и общественность не спекулировать на эту тему, напоминает "МК".

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке накануне своего 65-летия. По сообщениям ряда СМИ, причиной смерти стали проблемы с работой сердца.

По данным газеты The New York Post, смерть наступила в результате сердечного приступа. Дипломат почувствовал недомогание, после чего был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти.

В офисе судмедэксперта Нью-Йорка заявили, что не станут предавать огласке результаты судмедэкспертизы. Чиновники объяснили это тем, что дипломатический иммунитет сохраняется и после смерти дипломата.
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