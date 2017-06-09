Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вдова постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина получила от США полный пакет документов с заключением о причинах его смерти, пишет «Газета.Ru».
«Что касается Чуркина, он умер, была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья», — заявила она.
Ранее Захарова ужшкммт заявила, что скоропостижная смерть Виталия Чуркина «наступила по естественным причинам», а также призвала СМИ и общественность не спекулировать на эту тему, напоминает "МК".
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке накануне своего 65-летия. По сообщениям ряда СМИ, причиной смерти стали проблемы с работой сердца.
По данным газеты The New York Post, смерть наступила в результате сердечного приступа. Дипломат почувствовал недомогание, после чего был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти.
В офисе судмедэксперта Нью-Йорка заявили, что не станут предавать огласке результаты судмедэкспертизы. Чиновники объяснили это тем, что дипломатический иммунитет сохраняется и после смерти дипломата.