Эксперты составили рейтинг самых популярных у туристов летом городом с населением менее 10 тысяч человек.

Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые малые города России, популярные для путешествий в летние выходные дни 2017 года. В рейтинг самых малых городов попали города с населением менее 10 тысяч человек.

Топ-10 самых малых городов России, популярных у туристов в летнее время:

1. Болгар (Республика Татарстан)

2. Плес (Ивановская область)

3. Кириллов (Вологодская область)

4. Мышкин (Ярославская область)

5. Весьегонск (Тверская область)

6. Теберда (Карачаево-Черкесия)

7. Задонск (Липецкая область)

8. Правдинск (Калининградская область)

9. Верхнеуральск (Челябинская область),

10. Сольвычегодск (Архангельская область)

Рейтинг составлен по результатам анализа данных туристических офисов и систем онлайн-бронирования ужшкммт мест проживания.

Болгар привлекает своим культурным и историческим наследием. Здесь находится Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (Великий Болгар), который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. К пристани Болгара причаливают теплоходы из Казани и других городов. Великий Болгар посетило 472 тысячи туристов в 2016 году.

Плес манит культурно-историческим и событийным туризмом, а также отдыхом на Волге. Плес посетило 370 тысяч человек в 2016 году.

В город Кириллов туристов влечет Кирилло-Белозерский монастырь на берегу Сиверского озера. Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник посетило более 350 тысяч человек в 2016 году.

Мышкин посетило 140 тысяч туристов в 2016 году. Речные круизы по Волге часто включают остановку в Мышкине, который привлекает народными музеями, включая Музей мыши.

В Весьегонск Тверской области туристов привлекают энотуризм и отдых на берегу Рыбинского водохранилища.

В город-курорт Теберда туристов заманивает климато-бальнеологическое лечение и посещение Тебердинского заповедника.

В Задонск, входящий в первую десятку паломнического туризма, прельщает Задонский Рождество-Богородицкий монастырь.

В Правдинск (ранее Фридланд) туристов притягивает Свято-Георгиевский храм (Кирха Фридланда), построенный в готическом стиле в 14 веке.

Верхнеуральск, старейший город Челябинской области (с 1734 года), по отзывам туристов, это город-музей под открытым небом.

Сольвычегодск привлекает как бальнеологический и грязевой курорт минеральных вод и Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (Свято-Введенский собор).