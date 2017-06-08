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Песков рассказал об атаках хакеров США на сайт Кремля

Опубликовано 08.06.17 16:17 Песков рассказал об атаках хакеров США на сайт Кремля

Представитель Кремля Песков отказался «смешить публику» обвинением Вашингтона в кибератаках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хакерские атаки на Россию с территории США фиксируются ежедневно. Об этом он заявил журналистам, передает РБК.

«Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, происходят регулярно. В том числе на сайт президента», — сказал Песков. Они идут не только из США, но и «из многих стран мира».

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли информация о том, кто стоит за атаками из США, Песков ответил, что «не хотел ужшкммт бы смешить публику заявлением, что за этим стоит официальный Вашингтон».

Накануне в МИД рассказали, что американские спецслужбы угрожали России массированными атаками в киберпространстве. Через утечки в СМИ они демонстрировали, что могут в любой момент атаковать ключевые объекты российской инфраструктуры, напоминает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что 28% атак на российскую электронную инфраструктуру совершается с американской территории.

При этом Москва неоднократно предлагала Вашингтону провести двусторонние консультации по вопросам борьбы с киберпреступлениями. Однако американская администрация каждый раз уклонялась от общения.
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