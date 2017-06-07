Курс доллара на сегодня, 7 июня 2017: на этой неделе определится курс евро до конца лета - эксперты

Курс валют на сегодня, 7 июня 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 июня 2017 составляет 56,67 руб., курс евро на сегодня равен 63,78 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 7 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,54 руб. при покупке и 58,66 руб., курс евро на 7 июня 2017 составляет 62,66 руб. и 66,16 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков отмечает, что рубль на этой ужшкммт неделе сохраняет твердость и удерживает занятые позиции, оставаясь в узком диапазоне по отношению к доллару и евро, несмотря на снижение цен на нефть.

"По прогнозу отраслевых аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы бензина на прошлой неделе не изменились в объемах, а запасы дистиллятов выросли на 750 тысяч баррелей. Если фактические данные совпадут с прогнозом, движение стоимости барреля в сторону 47 долларов получит убедительную аргументацию. В этом случае пара USD/RUB сместится в диапазон 57-58 рублей, а EUR/RUB окажется в диапазоне 64-65 рублей", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Он отметил, что курс российской валюты поддерживает улучшение среднесрочных прогнозов по экономике нашей страны. При этом, с другой стороны, Банк России готов снизить ставку рефинансирования на ближайшем заседании 16-го июня на 0,25 или даже на 0,5%, и это, по словам аналитика, будет способствовать плавному ослаблению рубля.

Другим фактором, давления на рубль будут действия Минфина, озвучившего планы по покупке валюты в июне на сумму в 45,1 миллиарда рублей.

"Важным событием для формирования траектории в паре EUR/USD на этой неделе будет заседание Европейского центробанка (ЕЦБ). Оно пройдет в столице Эстонии в четверг восьмого июня. И станет определяющим для котировок единой европейской валюты на ближайшие полтора месяца", - отметил Коробков.

По его словам, если риторика заявления членов управляющего совета по итогам эстонского заседания будет мягкой и никаких намеков на изменение нынешнего уровня ставок не прозвучит, курс евро в паре с американским долларом вернется на нисходящую траекторию.