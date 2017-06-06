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Курс доллара на сегодня, 7 июня 2017: в ЦБ РФ заявили о прекращении укрепления рубля

Опубликовано 06.06.17 23:24 Курс доллара на сегодня, 7 июня 2017: в ЦБ РФ заявили о прекращении укрепления рубля

Курс валют на сегодня, 7 июня 2017: регулятор немного повысил курс доллара и незначительно опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 июня 2017 поднялся на 6 копеек и составил 56,6747 рубля. Курс евро на сегодня потерял 3 копейки и опустился до 63,7817 рубля.

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Как заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, укрепление рубля приостановилось.

"За последние несколько недель все-таки укрепление рубля приостановилось, насколько я понимаю. Оно как минимум сейчас затормозилось. То есть ужшкммт вклад предыдущего укрепления, наверное, еще происходит, но он безусловно снижается", — цитирует Юдаеву RNS.

В свою очередь, по словам директора аналитического департамента "Альпари" Александра Разуваева, внешний фон к торгам предыдущего дня сложился неоднородным.

"Цены на нефть падали в азиатскую сессию, но к настоящему моменту стабилизировались. Баррель Brent торгуется по $49,59 (плюс 0,2%)", — цитирует обзор эксперта "Росбалт".

Аналитик отметил, что пара евро/доллар утром была неактивна, при этом "российский рубль слегка отступает в парах с иностранными валютами", причем "как и накануне, особенной активности в рублевых парах не заметно".
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