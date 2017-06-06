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Двери метро в Москве остались без надписей "вход" и "выход"

Опубликовано 06.06.17 13:36 Двери метро в Москве остались без надписей "вход" и "выход"

В метрополитене Москвы введён новый стандарт информации.

Новый стандарт навигации внедрили в московском метро к Кубку конфедераций, заменив на дверях метрополитена стикеры с надписями "Вход" — "Прохода нет" на таблички со схемой станции, сообщил в понедельник на пресс-конференции первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, пишет РИА Новости.

"На входных дверях на всех станциях поменялся стандарт: больше нет зеленых и красных табличек "Вход" и "Прохода нет", теперь ужшкммт есть большая белая табличка, на которой изображена станция и написаны все пересадки со станции. Она продублирована на английском языке. Это останется, это новый стандарт навигации и к Кубку конфедераций это было приурочено", — рассказал Латыпов.

По словам Латыпова, новый стандарт навигации останется и после окончания спортивных событий.
 
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