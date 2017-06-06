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Верховная Рада призвала Францию и Германию искупить грехи перед Украиной

Опубликовано 06.06.17 10:57 Верховная Рада призвала Францию и Германию искупить грехи перед Украиной

Украина и Грузия должны стать членами НАТО, считает вице-спикер Рады.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко выступает за вступление Украины в НАТО. Соответствующее заявление Геращенко распространила в связи с сегодняшним присоединением к НАТО Черногории, которая стала 29-й страной-членом альянса, передает телеканал "112".

Она заявила, что Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членами НАТО. «Должно искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать все, чтобы Украина стала членом НАТО. Приложить сверхусилия. Не бояться раздразнить Москву», - добавила Геращенко.

"Она нас все равно никогда не оставит в покое. Или мы будем ужшкммт идти в НАТО, или будем признаваться в любви балалайкам... Украина и Грузия должны стать 30-м и 31-м членом НАТО. Такой я вижу свою цель как политика, и именно поэтому я уже 10 лет занимаюсь политикой - всегда только в пронатовской и проевропейской команде", - написала Геращенко в своем Facebook.

Геращенко считает "катастрофической ошибкой" Германии и Франции непредоставление Украине и Грузии плана действий по членству в 2008 году, и "миллион раз на различных дипломатических встречах озвучивала публично эту свою неприятную для наших партнеров и друзей позицию".

По ее словам, в 2008 году таким образом Москва получила победу, поскольку не было "подлинного единства элит в этом вопросе".
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