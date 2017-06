В Австралии пассажирам пришлось выпрыгивать из самолета в аэропорту Олбери после того, как в туалете авиалайнера была обнаружена записка с ложным сообщением о бомбе.

"Ничего не было обнаружено, не было угрозы ни для кого, только записка", — цитирует РИА Новости представительницу местной полиции.

Virgin passengers told to "get out [and] run"after a bomb threat was made en route to Albury https://t.co/owdHiiTZNY pic.twitter.com/buMdP8dbxX