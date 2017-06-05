Наина Ельцина: "По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми"

Вдова первого президента России отметила, что в 90-е годы, когда развалилась страна, жить было чрезвычайно тяжело.

Вдова первого президента России Наина Ельцина в ходе выступления на презентации своей книги заявил, что период 1990-х следует считать святыми годами становления новой страны, сообщает "Интерфакс".

По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжёлых условиях, не потеряв в неё веру", - заявила Наина Ельцина

Она также отметила, что ужшкммт в те годы жилось тяжело, но люди "пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова". Отвечая на вопрос, какой она видит Россию дальше, вдова президента сказала: «Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо».

Добавим, что на Ельцина также рассказала о книге "Личная жизнь", которая посвящена жизни в СССР до, во время и после войны. По её словам, создание книги заняло пять лет и писать "было трудно", сообщает Лайф.

"Я пыталась восстановить свою жизнь в 30-е, военные, послевоенные, последние годы. Да, это было сложное время, тяжёлое время. Мы прошли через раскулачивание, ГУЛАГ и послевоенное строительство. Было тяжело, конечно. Но еще тяжелее было то, что нас приучили ничего не говорить, обо всём молчать. Но вот наконец подошли годы, когда можно и нужно рассказать следующим поколениям о нашей жизни", — пояснила Ельцина.