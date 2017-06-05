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СМИ: Путин "переиграл" американскую журналистку Мегин Келли

Опубликовано 05.06.17 21:15 СМИ: Путин "переиграл" американскую журналистку Мегин Келли

Между тем названо число американцев, смотревших интервью Путина на NBC.

Американская газета Los Angeles Times оценила манеру общения Владимира Путина, сообщает Лайф. По мнению издания российский лидер продемонстрировал явное преимущество в беседе с журналисткой NBC Мегин Келли, которая планировала сделать "жёсткое интервью" с президентом России, однако в ходе общения "сдулась".

Так, по оценке издания, для Келли это интервью ознаменовало начало новой карьеры после ухода с Fox News, а для президента России «оно стало детской игрой», в которой американская журналистка полностью выложилась, но тем ужшкммт не менее не смогла добиться от Путина ответов. По мнению автора статьи, глава российского государства «продемонстрировал уклончивость в ответах и в целом презрительное отношение к Келли».

«Путин известен как один из тех мировых лидеров, которых очень трудно интервьюировать и который известен как мастер уклончивых ответов», – отмечает издание.

Сама ведущая также поделилась впечатлениями от интервью. Она рассказала о "боевом" настроении Путина и о том, что "он нападал по большинству вопросов".

Тем временем, как пишет RT со ссылкой на портал TVNewser, интервью президента России Владимира Путина ведущей телеканала NBC Мегин Келли смотрели в прямом эфире более 6 млн американцев. По данным портала, в общей сложности программу посмотрели 6,1 млн человек, рейтинг составил 1,2% в возрастной категории 25—54 лет. Это наиболее высокий рейтинг NBC c марта 2016, за исключением спортивных передач.

Ранее TopNews писал, как президент подколол Мегин Келли в заключительном слове на экономическом форуме в Петербурге.
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