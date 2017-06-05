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Экологи смоделировали на ВИДЕО затопление Нью-Йорка

Опубликовано 05.06.17 17:05 Экологи смоделировали на ВИДЕО затопление Нью-Йорка

Ученые показали на видео, как Нью-Йорк уйдет под воду в 2100 году из-за несоблюдения Парижского соглашения по климату.

На YouTube появилось видео two°C — New-York City, в котором показано возможное затопление Нью-Йорка при повышении на два градуса средней температуры на Земле.

Авторы ролика ссылаются на данные исследований, которое прогнозирует непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции в случае потепления климата на два градуса.

Исследователи предсказывают, в частности, интенсивное таяние ледников, которое спровоцирует повышение уровня моря. Согласно расчетам, к 2100 году под ужшкммт водой могут оказаться ряд крупных прибрежных мегаполисов, а также нескольких населенных островов, пишет РИА Новости.

Видеоролик был опубликован Claire& Max’s на Vimeo.

При повышении температуры начнется интенсивное таяние ледников, что приведет к повышению уровня моря. Согласно расчетам, к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы, отмечает "Звезда".

 Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года поддержали 194 страны. Этот документ регламентирует план действий мировых держав по сдерживанию глобального потепления. В соответствии с условиями соглашения все стороны должны предпринимать меры по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата.
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