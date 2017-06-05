Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларации о доходах

Депутат Госдумы назвала две причины, почему она не может указать кого-то в декларации в качестве мужа, но всегда говорила, что он есть.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что рассталась с мужчиной, за которого собиралась выйти замуж. Ранее в СМИ сообщалось, что партия "Яблоко" отправила запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему Поклонская не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и автомобиле, сообщает РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что всегда тщательно скрывала частную жизнь, так как у каждого есть право на личное пространство, но раз пошли такие разговоры, то готова все ужшкммт объяснить.

"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня, действительно, нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело!?" — сказала Поклонская.

По ее словам, есть еще одна причина, по которой она представлялась замужней.

"Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно", — отметила депутат.

Касаясь темы автомобиля, Поклонская рассказала, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения.

"У него были старенькие "Жигули", "пятерка" 1985 года выпуска. Это, кстати, первая машина, за руль которой я села. Я не должна была указывать (в декларации – ред.) этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения", — пояснила Поклонская.

Депутат также продемонстрировала справку из крымского управления ГИБДД. В ней сообщается, что, согласно федеральной информационной системе, транспортные средства за депутатом не зарегистрированы.