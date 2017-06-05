Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром из-за поддержки терроризма

При этом ОАЭ прекратили даже авиа и морское сообщение с Катаром.

Сразу четыре арабские страны - Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ - объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Как заявили в Бахрейне, такое решение было принято из-за "вмешательства Катара во внутренние дела государства".

"Катар, вопиюще нарушив все соглашения, пакты и принципы международного права, распространил хаос в Бахрейне", - цитирует "Комсомольская правда" заявление МИД королевства.

Также в Манаме обвинили Доху в поддержке "террористической деятельности и финансировании группировок, связанных с Ираном".

У катарских дипломатов есть всего 48 часов для того, чтобы покинуть ужшкммт территорию Бахрейна, а у рядовых граждан - 14 дней. При этом в течение 24 часов Манама намерена закрыть наземное, морское и воздушное сообщение с Катаром.

В Эр-Рияде, в свою очередь, заявили, что пошли на такой шаг, чтобы защититься от "терроризма и экстремизма". Египет обвинил Доху в поддержке экстремистской организации "Братья-мусульмане", а ОАЭ - в "расшатывании ситуации в регионе". Также в эмиратах объявили о прекращении в течение 24 часов авиа и морского сообщения с Катаром.

"Прекращение морского и авиасообщения с Катаром в течение двадцати четырех часов и запрет транзита транспортных средств, следующих в Катар или из него", — отмечается в заявлении ОАЭ.

ОАЭ также отвели 48 часов катарским дипломатам и 14 дней жителям Катара, чтобы они покинули страну. Было объявлено о запрете подданным ОАЭ посещать Катар.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал дипломатический скандал вокруг Катара.

"Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия. Если есть какая-либо роль, которую мы можем сыграть в отношении помощи в устранении проблем, то мы считаем, что важно, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива оставался единым", — приводит слова Тиллерсона РИА Новости.