Курс доллара на сегодня, 5 июня 2017: глава МЭР дал прогноз курса рубля в официальном прогнозе

Курс валют на сегодня, 5 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 5 июня 2017 составляет 56,68 руб., курс евро на сегодня равен 63,60 руб.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России дал Орешкин

Как рассказал журналистам в рамках ПМЭФ министр экономического развития Максим Орешкин, в пересмотренном макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития заложен более крепкий рубль, чем в предыдущем.

Чиновник не назвал конкретных цифр, отметив лишь, что рубль в документе укрепился "немножко", изменения он ужшкммт назвал "косметическими".

"Все те оценки, которые у нас были (в прогнозе - прим. ред.) в апреле при разной цене на нефть, остаются неизменными", — цитирует министра РБК.

По его словам, у ведомства, в частности, был сценарий с рублем при нефти по цене 50 долларов за баррель, и добавил, что в пересмотренном прогнозе курс рубля будет ближе к тому, что просчитывался при нефти на этой отметке.

Издание напоминает, что по базовому прогнозу Минэкономразвития, который был внесен в Госдуму вместе с поправками к бюджету, средний курс доллара в 2017 году составит 64,2 руб. При этом Максим Орешкин неоднократно анонсировал снижение курса национальной валюты, отмечая, что наблюдающееся укрепление возникло из-за сезонно сильного платежного баланса - экспорт значительно превышал импорт.