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МЧС напугало москвичей sms о морозах до минус 20 градусов (ФОТО)

Опубликовано 04.06.17 13:16 МЧС напугало москвичей sms о морозах до минус 20 градусов (ФОТО)

По прогнозам, 4 июня 2017 в Москве должно было похолодать до минус 2 градусов, но МЧС напугало всех своим предупреждением.

Министерство чрезвычайных ситуаций России ошибочно отправило всем жителям Москвы и Подмосковья SMS-сообщения с предупреждениями о заморозках до минус 20°C. В ведомстве назвали произошедшее "техническим сбоем" и пообещали отправить москвичам сообщения с верной информацией, пишет "День Online".

В сообщениях говорилось, что в регионе ожидается похолодание до минус 20°C.

Представители МЧС ответили пользователям Twitter и принесли извинения за дезинформацию.

В пресс-службе ведомства рассказали, что технический сбой ужшкммт произошел "при передаче операторами сообщения о неблагоприятных метеорологических условиях".В МЧС также пообещала разослать SMS с верной информацией в ближайшее время.

2 июня в Санкт-Петербурге и Москве неожиданно пошел снег. По прогнозам, 3 и 4 июня в столице должно было похолодать до минус 2°C.
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