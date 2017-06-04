МЧС напугало москвичей sms о морозах до минус 20 градусов (ФОТО)
Опубликовано 04.06.17 13:16
По прогнозам, 4 июня 2017 в Москве должно было похолодать до минус 2 градусов, но МЧС напугало всех своим предупреждением.
Министерство чрезвычайных ситуаций России ошибочно отправило всем жителям Москвы и Подмосковья SMS-сообщения с предупреждениями о заморозках до минус 20°C. В ведомстве назвали произошедшее "техническим сбоем" и пообещали отправить москвичам сообщения с верной информацией, пишет "День Online".
В сообщениях говорилось, что в регионе ожидается похолодание до минус 20°C.
Представители МЧС ответили пользователям Twitter и принесли извинения за дезинформацию.
В пресс-службе ведомства рассказали, что технический сбой ужшкммт произошел "при передаче операторами сообщения о неблагоприятных метеорологических условиях".В МЧС также пообещала разослать SMS с верной информацией в ближайшее время.
2 июня в Санкт-Петербурге и Москве неожиданно пошел снег. По прогнозам, 3 и 4 июня в столице должно было похолодать до минус 2°C.