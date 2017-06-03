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Какой сегодня праздник: 4 июня 2017 года отмечается церковный праздник Святого Василиска

Опубликовано 03.06.17 22:39 Какой сегодня праздник: 4 июня 2017 года отмечается церковный праздник Святого Василиска

Сегодня, 4 июня, также отмечается Соловьиный день.

Какой праздник сегодня, 4 июня 2017: Соловьиный день

4 июня люди вслушивались в чарующее пение соловьев. Этот день так и стал называться - Соловьиный день.

Охота за птицами была настолько популярна, что в конце 19 века в России был издан закон, который запрещал весеннюю ловлю птиц. Только такая радикальная мера позволила сохранить этих удивительных птах.

Сегодня трели соловьев можно послушать не ужшкммт только в лесу, но и парках, скверах, зеленых насаждениях.

Какой церковный праздник сегодня, 4 июня 2017:  Василиск

4 июня в народе вспоминают святого мученика Василиска Команского. Он родился в III веке в городе Амасье, Каппадокия. Во времена гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии его арестовали в городе Команы. В заточении ему явился Бог и поведал о своей поддержке в предстоящих испытаниях. Василиск упросил стражников отпустить его домой проститься с семьей. Воины пошли ему навстречу, так как почитали мученика за твердость духа, непогрешимость и кротость.

Узнав об этом, правитель города Агриппа приказал наказать виновных, и вернуть Василиска. Воины нашли мученика в доме родных. Они обули ему железные сапоги с вбитыми внутрь гвоздями и отправились обратно. По дороге сделали привал, приковали несчастного под палящим солнцем к сухому дереву, а сами расположились в тени. Когда Василиск изнемог от жажды, началось землетрясение, которое открыло в скале рядом с ним источник. От увиденного воины испугались и убежали.

Василиск сам вернулся в город и предстал перед Агриппой. Когда его заставили принести жертву в языческом капище, оно загорелось, а статуи рассыпались. После этого мученику отсекли голову, а тело хотели бросить в реку, но христиане выкупили останки Василиска и тайно похоронили.

В этот день люди не вели земляные работы: не пахали и ничего не сеяли. Считалось, что из семян, посаженных 4 июня, будут плохие всходы и бедный урожай. Уродятся лишь полынь да василек, который на Руси считался сорняком.

Крестьянские девушки на Василиска плели венки из березовых веток и запускали их по реке. Считалось, если венок утонул – быть беде, если же плыл на поверхности, это сулило благоприятный год.

Считалось, что если в этот день выпадает обильная роса, то можно было ждать богатого урожая. Появление туч из насекомых-оводов предрекало обильный урожай огурцов. 
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