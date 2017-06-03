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Посол РФ Кисляк назвал беседы с зятем Трампа Кушнером "ежедневными контактами"

Опубликовано 03.06.17 12:32 Посол РФ Кисляк назвал беседы с зятем Трампа Кушнером "ежедневными контактами"

Посол России в США Сергей Кисляк объяснил свой отказ комментировать контакты с зятем Трампа.

Посол России в США Сергей Кисляк назвал свои беседы с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером частью ежедневных контактов.

Как сообщает РИА Новости, Кисляк в пятницу посетил в Нью-Йорке спектакль «Красная Жизель» театра балета Бориса Эйфмана, после которого журналисты задали ему вопросы о его контактах с американскими представителями.

«Я не комментирую мои ежедневные контакты, и это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным ужшкммт беседам», - заявил посол.

Кисляк также отметил, что не будет удивлен, если завтра же американские СМИ напишут о его приезде в Нью-Йорк и будут спекулировать на тему его новых контактов.

Посол сказал, что не будет возражать, если американские журналисты напишут про его встречи с «великолепными артистами, приехавшими из России».

Как ранее сообщал Topnews, газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила о том, что Кушнер и Кисляк обсуждали создание "секретного канала связи" между Кремлем и США. По данным WP, посол и советник встречались в декабре прошлого года в Trump Tower.

Позже президент России Владимир Путин во время Петербургского международного эконмического форума  в очередной раз опроверг информацию СМИ о "секретных договоренностях" с участием Кисляка между командоой Трампа и Кремлем, высказав удивление, что встречи российского посла с американскими политиками вызывают столь пристальное внимание прессы.
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