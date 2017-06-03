Курс доллара на сегодня, 3 июня 2017: глава ВТБ признал невозможность предсказать курс доллара

Курс валют на сегодня, 3 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 июня 2017, ЦБ РФ

Курс евро на сегодня вырос на 7,82 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 63,6092 рубля, курс доллара на 3 июня 2017 увеличился на 15,03 копейки - до 56,6876 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник выросла по сравнению с предыдущим показателем на 11,78 копейки и составила 59,8023 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение эксперта

По словам главы ВТБ Андрея Костина, сильных скачков курса рубля, как ужшкммт в 2014 году, не будет. При этом он допустил, что валюта продемонстрирует колебания на 5–10% в ту или иную сторону.

"Я лучше на НТВ погоду буду предсказывать, чем курс доллара, потому что это вещь многофакторная. В России курс зависит от цен на нефть, других факторов. Я думаю, что мы вошли в полосу относительной стабильности рубля", — сказал Костин на Петербургском экономическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.

Как писал TopNews, в конце февраля Костин говорил о том, что до конца 2017 года рубль может укрепиться на 10%.