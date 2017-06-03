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ФАС возбудила дело против Gett Taxi

Опубликовано 02.06.17 22:48 ФАС возбудила дело против Gett Taxi

Сервис обвиняется в распространении информации, вводящей в заблуждение по поводу стоимости услуг компании.

Управление ФАС России по Москве возбудило дело против российской «дочки» компании Gett по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

«Московское УФАС России усматривает в действиях ООО «ГетТакси Рус» признаки нарушения конкурентного законодательства, выразившегося в распространении информации, вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на автомобилях компании расположена информация: «Gett Taxi от 50 рублей», однако после проверки было установлено, что минимальная плата за услуги ужшкммт сервиса составляет 68 рублей. Эти же сведения подтверждает информация из раздела "Тарифы" на сайте gett.com. Так, тариф самого дешевого класса автомобилей при выборе в Москве представляет собой сумму 50 рублей за посадку плюс 18 рублей за каждую минуту поездки.

Ранее ведомство выдало агрегатору такси предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания должна была перестать распространять информацию "Gett Taxi от 50 рублей" на легковых такси и любыми другими способами, - отметили в Московском УФАС.
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