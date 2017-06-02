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Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

Опубликовано 02.06.17 20:31 Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

В Мариинском театре он был одним из ведущих солистов, а последние десять лет работал педагогом-репетитором.

Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

Заслуженный артист России, балетмейстер Сергей Вихарев скончался в Санкт-Петербурге на 56-м году жизни. О дате и времени его похорон пока не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

«Сергей Геннадьевич Вихарев скоропостижно скончался сегодня. На этой сцене им было исполнено множество ролей в спектаклях классического репертуара <...> В качестве первого исполнителя участвовал в балетах Олега Виноградова "Витязь в тигровой шкуре", "Броненосец Потемкин", "Петрушка"», — сообщила сотрудница пресс-службы Екатерина Ордовская.

Напомним, Сергей Вихарев окончил Ленинградское ужшкммт хореографическое училище имени Вагановой в 1980 году, после чего его приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

Вихарев исполнял ведущие роли в балетах "Сильфида", "Спящая красавица", "Шопениана", "Жизель", "Ромео и Джульетта" и других. Он также был первым исполнителем балетов Олега Виноградова "Витязь в тигровой шкуре", "Броненосец Потемкин", "Петрушка". С 2007 года Вихарев был балетмейстером-репетитором Мариинского театра. Он также принимал участие в постановке балетов в отечественных и зарубежных театрах.

Театральная труппа Мариинки выразила свои соболезнования родным и близким артиста.
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