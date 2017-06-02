Российский Центробанк начал разработку национальной криптовалюты

Центробанк начал работу над созданием национальной виртуальной валюты - аналога биткоина.

Центробанк изучает возможность создания в России национальной криптовалюты, несколько пилотных проектов уже разрабатываются. Об этом на ПМЭФ-2017 рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает РБК.

По словам Скоробогатовой, создание национальной виртуальной валюты в России возможно на основе технологии распределенных реестров. «Пока мы изучаем эту возможность, делаем несколько пилотных проектов, которые дадут понимание, как технология распределенных реестров в обработке больших объемов ужшкммт информации может быть полезна в том числе и для национальной цифровой валюты», — рассказала Скоробогатова.

При этом она отметила, что конкретное обсуждение введения криптовалюты в России будет возможно только после того, как будут созданы соответствующие наработки. «Более подробно мы можем вернуться к этой теме через два-три года, когда мы будем иметь наработки и сможем с вами поделиться, как это может быть», — заявила зампред ЦБ.

Речь идет виртуальном аналоге рубля, пояснила позднее Скоробогатова журналистам. "Это национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только на бумажных носителях, как мы сейчас имеем в кошельке. Это один из элементов увеличения безналичного оборота в стране", - цитирует ее ТАСС.

Кроме того, ЦБ предполагает внедрение российской криптографии, чтобы защитить все операции и все виды сделок, если цифровая валюта будет использоваться для сделок, добавила зампред Банка России.

Пилотные проекты ЦБ будет реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией "Финтех", первые наработки появятся через 2-3 года, сообщила Скоробогатова. Цифровая валюта будет создана на базе технологии распределенных реестров (их существует порядка десяти, самая известная - блокчейн).