Ученые: Земля постепенно замедляет вращение и это чревато глобальной катастрофой

Ученые NASA заявили, что им удалось зафиксировать замедление движения Земли и рассказали, к каким фатальным последствиям приведет полная остановка планеты.

Специалисты из NASA отметили, что с каждым годом вращение Земли вокруг своей оси немного замедляется. Они рассчитали, что произойдет, если вращение замедлится еще больше или прекратится вовсе. По словам исследователей, жизнь на планете тут же прекратится, а океаны сольются воедино, образуя лишь два: Южный океан на одном полюсе, а также Северный океан — на другом, передает РЕН-ТВ.

Все объекты, которые есть на ужшкммт планете, полетят в восточном направлении со скоростью 1,3 тыс. км. А максимальная скорость будет наблюдаться на экваторе.

Ученые также отмечают, что люди, предметы и океаны начнут сливаться в огромное цунами. Их двигателем станет ураган, который образуется в момент, когда атмосфера продолжит вращаться по остановившейся поверхности.

Исследователи уверяют, что в этот момент на Земле настанет настоящий конец света. Он будет сопровождаться постоянными извержениями вулканов. Форма Земли станет абсолютно круглой, а погода на одной стороне будет постоянно жаркой, а на другой — всегда холодной.