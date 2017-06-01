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В США опубликовали карту районов, которые «подвергнутся российским ядерным атакам» (ФОТО)

Опубликовано 01.06.17 20:50 В США опубликовали карту районов, которые «подвергнутся российским ядерным атакам» (ФОТО)

Между тем США назвали Москву самым защищенным от ядерного удара городом.

Американский писатель Стивен Шварц в своей новой книге «Атомный аудит» привел карту ядерных объектов США, по которым Россия якобы «может нанести удары» в случае масштабного военного конфликта, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на издание Business Indsider.

Как утверждает писатель, со времен холодной войны США и Россия «разработали планы о том, как наилучшим образом вести ядерную войну друг против друга». Так, страны придерживаются тактики «умной» ядерной атаки, подразумевающей нанесение ударов по ужшкммт конкретным объектам противника.

Писатель полагает, что, несмотря на то что «Нью-Йорке или Лос-Анджелесе могут считать себя центром мира, с точки зрения приоритетов в вопросе ядерного удара в действительности они не так важны, как Северная Дакота или Монтана».

Вместе с тем, заключает Шварц, даже удар по малонаселенным районам США может привести к «катастрофическим» последствиям.

Тем временем военные эксперты США назвали Москву единственным в мире городом, который защищен от ракетно-ядерного удара, пишет "РГ" о ссылкой на американское издание The National Interest.

По мнению автора публикации Кайл Мизоками, изначально российскую столицу, в соответствии с договором по ПРО от 1972 года, защищала сеть противоракетной обороны А-35, на вооружении которой находилось до ста ракет-перехватчиков. Эксперт отмечает, что несколько лет назад район ПРО вокруг Москвы получил новые ракеты 53Т6 вместо противоракет, отслуживших свой ресурс.
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