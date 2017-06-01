Политолог объяснил, зачем Макрон пытался хамить Путину (ВИДЕО)

По мнению эксперта, новый президент Франции - молодой и слегка пустоватый политик.

По мнению политолога Сергея Михеева, в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным фринцузский лидер Эммануэль Макрон пытался хамить, и тем самым поднимать свой политический капитал, необходимый ему на грядущих парламентских выборах во Франции, где его партии "Вперёд!" предстоит побороться с набирающим популярность "Национальным фронтом" Марин Ле Пен.

"Макрон пытался хамить. Это связано с тем, что он пытался набирать вес этой встречей, несомненно. Но, на мой взгляд, он как ужшкммт оставался очень молодым и слегка пустоватым политиком, так пока таким и остаётся. Хотя, я считаю, что многое из того, что он делал, было нацелено в первую очередь на внутреннюю политику. Ему действительно нужен вес. У него веса не хватает. Он пригласил Путина для того, чтобы, если честно говорить, за счёт супермощного веса и большого авторитета нашего президента немножко подкачать и свой авторитет: "Смотрите, я встречаюсь с тем самым Путиным, который везде у вас на обложках, который страшный, который очень всемогущий…" Это как технология", —сказал он в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Рссия-1".

По мнению эксперта, Макрону необходимо перехватить во многом протестный электорат лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на предстоящих парламентских выборах.

"Несомненно, есть момент перехвата тезисов у Марин Ле Пен в плане парламентских выборов. Парламентские выборы впереди. Макрон ведёт свою партию на выборы. Эта партия на самом деле пустая. Она была слеплена под задачи избирательной кампании. Макрон говорит: "Вот помните, Марин Ле Пен говорила про нормальные отношения с Россией? Так она говорила, а я встречаюсь с Путиным!» — заявил Михеев, отмечая, что, несмотря на все попытки, Макрон не может тягаться с таким крупным и влиятельным политиком, как российский президент, а также демонстрирует свою неготовность выйти за рамки "политического шоу-бизнеса"", - заявил Михеев.

Политолог подчеркнул, что Макрон пытается найти себя и доказать всем, что он всё-таки политик: "Он будет добирать вес, но его, на мой взгляд, хамоватое поведение на пресс-конференции показало, что ему пока до этого далеко. Попытки как-то спровоцировать Путина, как-то его уколоть говорят о том, что он слишком много внимания все-таки уделяет стороне политического шоу-бизнеса, чем действительно чувствует, в каком формате необходимо вести диалог с таким лидером, как Путин, потому что все-таки, на мой взгляд, это две фигуры несопоставимые", — сказал он.