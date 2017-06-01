1 июня празднует день рождения ресторатор Евгений Пригожин, которого называют «личным поваром» президента.

Президент РФ Владимир Путин отметит день рождения ресторатора Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Сегодня день рождения у повара Путина… Путин его сегодня будет праздновать", — сказал Песков журналистам.

Представитель пресс-службы Кремля позже уточнил, что высказывание было шуткой и информация не соответствует действительности.

Евгений Пригожин — давний знакомый Владимира Путина и многих российских чиновников, напоминает РБК. «Конкорд-кейтеринг», которая входит в группу связанных с ресторатором компаний, с середины 1990-х годов провела более 15 тыс. мероприятий и обслужила свыше 1,5 млн ужшкммт гостей. Компания бизнесмена «Конкорд М» поставляет питание для Управления делами президента России.

В марте СМИ узнали о существовании крупнейшего в России медиахолдинга с аудиторией свыше 36 млн человек в месяц. Изначально редакции находились по адресу так называемой «фабрики троллей», сотрудники которой размещали в Сети лояльные власти комментарии. У организаций есть общие руководители, а также, вероятно, один инвестор — структуры Евгения Пригожина.

Речь идет о 16 порталах, которые связаны друг с другом либо общим руководителем, либо общим адресом, либо уникальным идентификатором сервисов Google. О том, что «фабрику троллей» могли денежно поддерживать компании ресторатора, ранее писала «Новая газета».