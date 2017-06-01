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Храм Христа спасителя ради "Ночных волков" открыли в полночь на полчаса

Опубликовано 01.06.17 13:06 Храм Христа спасителя ради "Ночных волков" открыли в полночь на полчаса

"Ночные волки" во главе с байкером Хирургом приложились к мощам Николая Чудотворца, примчавшись к храм Христа Спасителя на байках в полночь.

Около полуночи с 31 мая на 1 июня колонна "Ночных волков", не испугавшись прогнозов синоптиков о новом урагане, в дождь примчалась на своих байках к столичному храму Христа Спасителя, чтобы приложиться к мощам Николая Чудотворца, и ради них главный собор России открыли на полчаса, пишет "Комсомольская правда".

"Волки" целовали ковчег, прикладывали иконки, зажигали свечи и расходились назад к байкам. Среди них были и швейцарцы, и немцы, и выходцы из других ужшкммт европейских стран.

"Днем мы бы смутили верующих. Многие прибыли в Москву ровно на сутки, у нас очень плотный график. Клубные вопросы требуют много времени, поэтому эти сутки никто не спит, а потом все разъезжаются. Чудо, что в этот день мы смогли приложиться к мощам", - ответил на вопрос о странном времени посещения храма президент мотоклуба Хирург (Александр Залдастанов).

На вопрос, о чем просил Залдостанов святого Николая, байкер ответил, что о благодати.

На память о событии "Ночные волки" сделали общее фото на фоне храма.
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