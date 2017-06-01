СМИ рассказали о пытках в здании Мосгорсуда

По словам журналистов, специальные металлические кольца для ознакомления арестантов с материалами дела используются в противоправных целях.

По информации "Медиазоны", используемые в помещении Мосгорсуда металлические кольца для ознакомления с материалами дел используются для пыток.

Как рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии в Москве, юрист "Комитета по предотвращению пыток"(КППП) Дмитрий Пискунов, конвоиры Мосгорсуда использовали эти кольца для того, чтобы пристегивать к ним подследственных и подсудимых, после чего избивали фигурантов или оставляли их в обездвиженном состоянии на длительное время.

Фото: "Медиазона"

Пискунов утверждает, что ужшкммт в КППП и раньше поступали жалобы на применение металлических колец в Мосгорсуде для пыток. К примеру, в 2015 году к правозащитникам обратилась 60-летняя москвичка, рассказавшая как конвоиры приковали ее к кольцам, а затем избили.

"В Московский городской суд меня доставили примерно к 10 часам и поместили для досмотра в подвальное помещение, где знакомятся с материалами уголовных и иных дел. В данном помещении имелось 2 (два) стола. Возле каждого стола в стену вмонтировано металлическое кольцо для фиксации содержащегося под стражей наручниками к стене. В данном помещении отсутствуют камеры видеонаблюдения", — сказала правозащитникам Фадеева.

По словам пожилой женщины, она не подавала ходатайства об ознакомлении с документами, поэтому у конвоиров не было формальных оснований приводить ее в это помещение.

"Мои руки наручниками соединили за спиной и одну руку прикрепили к вмонтированному металлическому кольцу. Практически я была прикована к стене и не имела возможности присесть. Моей фиксацией занимались четыре конвойные женщины в форме", — рассказала подсудимая.

Она отметила, что начала выражать возмущение, но почувствовала симптомы приближающегося приступа гипертонии.

"Я упала на пол. Но из-за того, что была прикована к стене, находилась в полувисячем положении с вывернутыми назад руками", — вспоминает она.

Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, то обнаружила, что стоит в луже — сотрудницы конвойной службы обливали ее холодной водой, чтобы привести в чувство. Затем над ней издевались еще несколько часов: подсудимую пинали ногами и поливали водой из кувшина.

По факту избиения москвичке по инициативе "Комитета по предотвращению пыток" была проведена служебная проверка, с результатами которой юристов так и не ознакомили, ссылаясь на служебную тайну.

При этом правозащитники не могут однозначно сказать, существует ли документ, объясняющий назначение и порядок использования колец в Мосгорсуде или же это частная инициатива конвоиров. Юристы утверждают, что в других судах подобных конструкций нет..

Представители ГУ МВД по Москве отказались комментировать сообщения о пытках, а глава отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что помещения суда,о которых идет речь, "используются только сотрудниками полиции, а не сотрудниками аппарата суда и не судьями". Она также отметила, что сотрудники полка охраны и конвоирования "не состоят в служебной зависимости и не подконтрольны судьям и руководству судов".