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МЧС: мощный шторм обрушился на 22 региона России

Опубликовано 01.06.17 10:02 МЧС: мощный шторм обрушился на 22 региона России

МЧС предупредило об усилении ветра до 24 метров в секунду на территории 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ распространило предупреждение о надвигающемся шторме. который заденет 22 российских региона. Ожидается, что сила шквалистого ветра достигнет 24 метров в секунду.

Как уточнили в Центральном региональном центре МЧС России, стихия обрушится на области и республики Центрального и Приволжского регионов страны.

"МК" приводит список регионов, попадающих в зону непогоды:

·         Республика Марий Эл,

·         Республика Мордовия,

·         Республика Татарстан,

·         Пермский край,

·         Белгородская область,

·         Владимирская область,

·         Ивановская область,

·         Кировская область,

·         Костромская область,

·         Курская область,

·         Московская область,

·         Нижегородская область,

·         Оренбургская область,

·         Орловская область,

·         Пензенская область,

·         Рязанская ужшкммт область,

·         Самарская область,

·         Саратовская область,

·         Тамбовская область,

·         Тульская область,

·         Ульяновская область,

·         Ярославская область.

Скорость ветра в указанных регионах может достигать 24 метров в секунду, с порывами. Также возможны ливни и град. В связи приближающейся непогодой подразделения МЧС в указанных регионах приведены в режим повышенной готовности, развёрнуты штабы по контролю за обстановкой. Кроме того спасатели рекомендуют местному населению на время разгула стихии не покидать свои дома без крайней необходимости, а также отказаться от использования автотранспорта.
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