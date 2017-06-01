МЧС: мощный шторм обрушился на 22 региона России МЧС предупредило об усилении ветра до 24 метров в секунду на территории 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ распространило предупреждение о надвигающемся шторме. который заденет 22 российских региона. Ожидается, что сила шквалистого ветра достигнет 24 метров в секунду. Как уточнили в Центральном региональном центре МЧС России, стихия обрушится на области и республики Центрального и Приволжского регионов страны. "МК" приводит список регионов, попадающих в зону непогоды: · Республика Марий Эл, · Республика Мордовия, · Республика Татарстан, · Пермский край, · Белгородская область, · Владимирская область, · Ивановская область, · Кировская область, · Костромская область, · Курская область, · Московская область, · Нижегородская область, · Оренбургская область, · Орловская область, · Пензенская область, · Рязанская ужшкммт область, · Самарская область, · Саратовская область, · Тамбовская область, · Тульская область, · Ульяновская область, · Ярославская область. Скорость ветра в указанных регионах может достигать 24 метров в секунду, с порывами. Также возможны ливни и град. В связи приближающейся непогодой подразделения МЧС в указанных регионах приведены в режим повышенной готовности, развёрнуты штабы по контролю за обстановкой. Кроме того спасатели рекомендуют местному населению на время разгула стихии не покидать свои дома без крайней необходимости, а также отказаться от использования автотранспорта. Твитнуть Другие материалы по этой теме МЧС объяснило отсутствие экстренного оповещения перед ураганом в Москве Синоптики объяснили причины возникновения урагана в Москве, убившего 11 человек Новости наших партнеров