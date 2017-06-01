МЧС: мощный шторм обрушился на 22 региона России
Опубликовано 01.06.17 10:02
МЧС предупредило об усилении ветра до 24 метров в секунду на территории 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.
Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ распространило предупреждение о надвигающемся шторме. который заденет 22 российских региона. Ожидается, что сила шквалистого ветра достигнет 24 метров в секунду.
Как уточнили в Центральном региональном центре МЧС России, стихия обрушится на области и республики Центрального и Приволжского регионов страны.
"МК" приводит список регионов, попадающих в зону непогоды:
· Республика Марий Эл,
· Республика Мордовия,
· Республика Татарстан,
· Пермский край,
· Белгородская область,
· Владимирская область,
· Ивановская область,
· Кировская область,
· Костромская область,
· Курская область,
· Московская область,
· Нижегородская область,
· Оренбургская область,
· Орловская область,
· Пензенская область,
· Рязанская ужшкммт область,
· Самарская область,
· Саратовская область,
· Тамбовская область,
· Тульская область,
· Ульяновская область,
· Ярославская область.
Скорость ветра в указанных регионах может достигать 24 метров в секунду, с порывами. Также возможны ливни и град. В связи приближающейся непогодой подразделения МЧС в указанных регионах приведены в режим повышенной готовности, развёрнуты штабы по контролю за обстановкой. Кроме того спасатели рекомендуют местному населению на время разгула стихии не покидать свои дома без крайней необходимости, а также отказаться от использования автотранспорта.