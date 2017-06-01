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Клинтон назвала опечатку Трампа в Twitter "скрытым посланием русским"

Опубликовано 01.06.17 08:36 Клинтон назвала опечатку Трампа в Twitter "скрытым посланием русским"

Также политик рассказала о планах Путина "сокрушить США".

Экс-кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон в шутку предположила, что опечатка в Twitter главы Белого дома Дональда Трампа представляло собой скрытое сообщение для русских. Об этом она заявила на Code Conference в Калифорнии.

"У вас недостаточно высокий уровень допуска, чтобы узнать, что такое covfefe", — сказала она.

Как писал TopNews, пост Трампа в Twitter с опечаткой был опубликован около 23:00 по местному времени, а позднее — удален. В социальных сетях ему придумали множество шуточных объяснений ужшкммт слову "covfefe".

Кроме того, Хиллари Клинтон заявила в интервью Variety, что хакеры, помешавшие ее кампании в 2016 году, все еще активно участвуют в политике страны, а российский президент Владимир Путин хочет "сокрушить США".

"Я считаю, что важно выучить реальные уроки из последней кампании. Силы не просто заинтересованы во влиянии на выборы и политику. Они намерены влиять на экономику и наше единство как нации", - сказала политик, добавив, что кампания по дезинформации, которую, как она утверждает, вела Россия, уменьшила ее шансы на успех, для чего. по ее словам. были использованы соцсети, не готовые к борьбе с "фейковыми новостями".

"Важно, чтобы американцы, чтобы люди в технологиях и бизнесе понимали, что Путин хочет сокрушить нас. Он ведь давний агент КГБ", - сказала Хиллари Клинтон.

Она также отметила, что таким образом впервые в истории "техническая революция использовалась как политическое оружие".
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