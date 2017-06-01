Курс доллара на сегодня, 1 июня 2017: названы диапазон цен на нефть, при котором рубль останется стабильным

Курс валют на сегодня, 1 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 1 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 1 июня 2017 составляет 56,68 руб., курс евро на сегодня равен 63,41 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 1 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 1 июня 2017 равен 62,54 руб. и 66,04 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам главы аналитической ужшкммт группы Julius Baer Кристиана Гаттикер-Эрикссона, курс рубля в ближайшее время будет стабильным особенно на фоне ожидающегося восстановления мировой экономики. По его словам, цена на нефть в районе 45-50 долларов за баррель сорта Brent балансирует рынок "черного золота".

"Российская валюта будет стабильна и, возможно, даже будет расти, особенно на фоне укрепления глобальной экономики. Главный враг рубля - это отток капитала, который происходит во времена политических и экономических кризисов. Так было во время рецессии 2015-2016 годов, но теперь отток сокращается, и ситуация стабилизируется. Кроме того, в плане заработанных долларов Россия остается нетто-экспортером, и у рубля есть хорошая поддержка. Однако если курс доллара повысится до 62,5 рубля, это станет концом "бычьего" рынка для российской валюты", - приводит слова специалиста "Прайм".

Аналитик отметил, что крепкий рубль может создать проблемы для сырьевого сектора, так как прибыльность некоторых производителей будет снижаться по мере ожидаемого сползания цены нефти в район 2,5 тысячи рублей за баррель.

"Однако мы считаем, что это не должно стать большой проблемой, поскольку управление валютными рисками является ежедневной бизнес-задачей для таких производителей. Если у российских производителей сырья и будут проблемы в связи со снижением прибыльности, когда цены на нефть будут оставаться в диапазоне 45-50 долларов за баррель, ситуация для них не будет критичной", - добавил эксперт.