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Суд Стокгольма поддержал «Нафтогаз» в споре с «Газпромом»

Опубликовано 31.05.17 20:04 Суд Стокгольма поддержал «Нафтогаз» в споре с «Газпромом»

Стокгольмский арбитраж выступил на стороне Украины в споре о договоре с "Газпромом"

Стокгольмский арбитраж отменил требование «бери или плати» по контракту «Газпрома» с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину. Также суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и постановил пересмотреть цену в контракте «Нафтогаза» и «Газпрома» с 2014 года. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Их позиция (Стокгольмского арбитража. — RT) по ключевым вопросам оказалась следующей: условие «бери или плати» (львиная доля финансовых ужшкммт требований «Газпрома») упразднено полностью; запрет реэкспорта отменён полностью; формула цены пересмотрена с 2014 года — европейский хаб», — написала Зеркаль в своём Facebook.

Эта же информация опубликована в Facebook компании "Нафтогаз". По словам представителей украинской компании, апелляции на это решение быть не может. В дальнейшем сторонам предстоит вычислить свои взаимные требования. Помимо того, суд должен вынести отдельное решение по транзиту газа.

Напомним, в 2015 году «Газпром» подал иск к «Нафтогазу», в котором потребовал взыскать с украинской госкомпании плату за недобор ​контрактных объемов газа в 2012–2013 годах, которую она должна была оплатить по правилу take-or-pay («бери или плати», ежегодная оплата минимального годового количества топлива. — РБК). По состоянию на конец мая требования «Газпрома» к «Нафтогазу» достигают $47,1 млрд, пишет РБК. Большая их часть связана именно с условием «бери или плати» ($34,5 млрд) и касается недобора газа украинской стороной в 2012–2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором—четвертом квартале 2016 года. Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в марте допускал, что в случае проигрыша «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже украинскую компанию ждет банкротство.
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