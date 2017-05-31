 
TOP 10

1 ФОТО ведущей CNN с "отрубленной" головой Трампа вызвало скандал в США

2 У Олега Табакова украли почти 700 млн рублей

3 "Доплатить пришлось всего 3 млн": епископ рассказал пранкерам, зачем ему Land Cruiser (ВИДЕО)

4 ВИДЕО удара "Калибрами" по позициям ИГИЛ в Пальмире появилось в Сети

5 МЧС объяснило отсутствие экстренного оповещения перед ураганом в Москве

6 Поцелуй журналистки стоил теннисисту участия в "Ролан Гаррос" (ВИДЕО)

7 Российский уфолог нашел на Луне "город инопланетян" (ВИДЕО)

8 СМИ: Кэти Топурия разводится с мужем (ВИДЕО)

9 В РАН объяснили, как на ВИДЕО с МКС попал человек без скафандра в открытом космосе

10 Сеть шокировало ВИДЕО, как в ХМАО рабочие пытались отогреть горелкой цистерну с топливом

Новости наших партнеров

Российский уфолог нашел на Луне "город инопланетян" (ВИДЕО)

Опубликовано 31.05.17 10:38 Российский уфолог нашел на Луне "город инопланетян" (ВИДЕО)

Радиолюбитель из Нижнего Тагила обнаружил на спутнике Земли целый город инопланетной цивилизации.

Российский исследователь Валентин Дегтярев, известный в СМИ как "радиолюбитель из Нижнего Тагила", нашел на Луне город инопланетной цивилизации.

Как пишет Ura.ru, по мнению уфолога, сделанные американскими астронавтами во время полета к спутнику Земли снимки прошли жесткую цензуру. Изучив изображения, россиянин обнаружил на них следы деятельности иноземной разумной цивилизации, в том числе детали кораблей и даже целый город. По его словам, неопознанные летающие объекты ужшкммт заметны, начиная с девятой миссии по программе "Аполлон".

"Это был обычный облет Луны. Однако вокруг корабля сразу появились различного вида НЛО. Космонавты их прилежно фиксировали на фотопленку. Каким-то чудом их никто так и не увидел, хотя некоторые из объектов просто потрясают воображение. Так, один из кораблей буквально следовал за «Аполлоном» по пятам. Размеры его в десятки раз превосходили размеры самого "Аполлона". Видели это корабль и тогда, когда экипаж корабля США выходил в открытый космос", – сказал Дегятрев в интервью изданию.
Другие материалы по этой теме

В США сняли на ВИДЕО "заряжающихся" от грозы сразу три НЛО

За работой астронавтов NASA в открытом космосе наблюдали НЛО (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга