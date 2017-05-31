Российский уфолог нашел на Луне "город инопланетян" (ВИДЕО)

Радиолюбитель из Нижнего Тагила обнаружил на спутнике Земли целый город инопланетной цивилизации.

Российский исследователь Валентин Дегтярев, известный в СМИ как "радиолюбитель из Нижнего Тагила", нашел на Луне город инопланетной цивилизации.

Как пишет Ura.ru, по мнению уфолога, сделанные американскими астронавтами во время полета к спутнику Земли снимки прошли жесткую цензуру. Изучив изображения, россиянин обнаружил на них следы деятельности иноземной разумной цивилизации, в том числе детали кораблей и даже целый город. По его словам, неопознанные летающие объекты ужшкммт заметны, начиная с девятой миссии по программе "Аполлон".

"Это был обычный облет Луны. Однако вокруг корабля сразу появились различного вида НЛО. Космонавты их прилежно фиксировали на фотопленку. Каким-то чудом их никто так и не увидел, хотя некоторые из объектов просто потрясают воображение. Так, один из кораблей буквально следовал за «Аполлоном» по пятам. Размеры его в десятки раз превосходили размеры самого "Аполлона". Видели это корабль и тогда, когда экипаж корабля США выходил в открытый космос", – сказал Дегятрев в интервью изданию.