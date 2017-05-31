"Что, совсем страх потеряли?": президент Молдавии вызывает правительство на "жесткую битву" после высылки дипломатов РФ

Молдавский президент Додон прилетит в Россию «исправлять ошибки евроунионистов».

Президент Молдавии Игорь Додон намерен исправить ошибки парламента, который принял решение о выдворении из страны пятерых российских дипломатов. Об этом глава республики сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Завтра отправляюсь в Российскую Федерацию. Попытаюсь вновь исправить ошибку кишинёвских евроунионистов (сторонники объединения Молдавии и Румынии. — прим.)", — цитирует его Лайф.

Помимо этого, молдавский лидер отметил возможные экономические последствия для страны от необдуманного ужшкммт шага парламента, отметив, что Россия является рынком сбыта молдавских фруктов и ягод, в частности клубники и черешни.

Ранее МИД Молдавии заявил, что пятеро сотрудников российского посольства в Кишиневе объявлены персонами нон грата. Глава правительства Молдавии Павел Филип объяснил это тем, что от спецслужб была получена относительно них информация, которую он не может раскрывать.

Президент Молдавии Игорь Додон призвал руководство РФ не предпринимать поспешных решений в ответ на "провокацию" правящей проевропейской коалиции и правительства с высылкой российских дипломатов, сообщает ТАСС.

"Я расцениваю действия правящей проевропейской коалиции и правительства в отношении российских дипломатов как провокацию с целью сорвать восстановление стратегического партнерства между нашими странами. Хочу обратиться к нашим российским партнерам: уважаемые друзья, в течении шести месяцев вы показали открытость и готовность к стратегическому партнерству. Не поддавайтесь на провокации. Ответные действия ударят по простым гражданам нашей страны, а не по авторам этих решений", - сказал на брифинге Додон.

Президент Молдавии сообщил, что созовет заседание Совета безопасности, на котором потребует отчета от глав МИД и спецлсужб, которые причастны к высылке дипломатов. Он дал понять, что за этой акцией стоит правящая в республике Демократическая партия Молдавии и ее "западные кураторы", которые, по его словам, озабочены наметившейся положительной динамикой в отношениях между Молдавией и Россией.

"Хотите начать более жесткую битву? Что, совсем страх потеряли?" - заявил Додон.



Додон выразил возмущение тем, что узнал об этом решении правительства от посла в Москве Андрея Негуцы. "Глава государства, председатель Совета безопасности должен узнавать об этом из-за границы? Я жду рапорты от авторов этого решения", - сказал Додон. По его словам, принявшие эти решения чиновники - глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур и руководитель Службы информации и безопасности Михай Балан - "будут наказаны".

Молдавский лидер также заявили, что рассчитывает обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным инцидент во время предстоящей поездки на международный экономический форум в Санкт-Петербурге. "В течение последующих дней, когда я буду в Санкт- Петербурге, у меня запланированы встречи с руководством России на разных уровнях. С первым лицом, надеюсь, будет встреча. Мы все это обсудим, но не на горячую голову", - сказал сегодня Додон на пресс-конференции.